Lo spettacolo dei delfini davanti alla spiaggia di Grottammare

GROTTAMMARE - La seconda metà di agosto ha regalato giornate spettacolari per gli amanti del mare nelle Marche, con giornate calde ed un'acqua di qualità eccellente. A Grottammare allo spettacolo hanno partecipato anche i delfini. Perfettamente a loro agio e molto vicini a riva, hanno giocato tra i bagnanti ed un coppia in canoa. Il video, pubblicato sul Gruppo Facebook "Sei di Grottammare se...", è stato ripreso davanti al Bagno delle Stelle, in piazza Kursal.