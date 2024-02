CIVITANOVA Il mare calmo e l’acqua cristallina degli ultimi giorni nello specchio d’acqua davanti a Civitanova devono essere piaciuti proprio tanto a Osvaldo che ha deciso di portare lungo la riviera maceratese anche Carolina. Due turisti? Niente affatto. La storia è quella di due delfini, i cui nomi di fantasia sono venuti in mente al fotografo civitanovese Alessandro Panichelli che ha registrato quasi tutti gli avvistamenti dei due cetacei. È stato proprio lui a immortalarli anche ieri, come in altre occasioni. E se la scorsa settimana, vicino agli scogli, aveva riconosciuto solo Osvaldo (ormai familiare alla gente del posto per la sua pinna più chiara e più inclinata rispetto ai suoi compagni) ieri ha notato che il delfino amante della costa civitanovese non era solo. Insieme a lui anche un altro cetaceo. Così, vista la festa di San Valentino appena trascorsa, è stato bello immaginare che Osvaldo abbia portato anche la sua compagna Carolina. Difficile sapere se i due siano davvero un maschio e una femmina, ma gli utenti Facebook ormai affezionati alla storia dei cetacei stanno al gioco. Non è la prima volta che i delfini vengono avvistati nelle acque civitanovesi. Anche la scorsa estate avevano fatto il giro del web gli scatti che ritraevano gli animali giocare vicino ai bagnanti, regalando emozioni e spettacoli a non finire. Vederli ieri, in una splendida giornata di sole, ha scatenato ancor di più una grande voglia di mare.