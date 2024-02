La spettacolare danza (fuori stagione) dei delfini a Grottammare. Il precedente di agosto 2023. La foto

GROTTAMMARE - Spettacolare danza dei delfini stamattina davanti all’Attico sul mare, sul lungomare di Grottammare. L'Adriatico sa sempre stupirci: dopo i cigni (recentemente avvistati a San Benedetto), arrivano i delfini. Uno show fuori programma vista la stagione e vista la vicinanza alla riva.

Il precedente

Non è la prima volta. Si può dire che i delfini (forse gli stessi), siano dei turisti affezionati alla Riviera. Lo scorso agosto, infatti, l'avvistamento era avvenuto davanti allo specchio d'acqua del Bagno delle Stelle, in piazza Kursal, perfettamente a loro agio e molto vicini a riva, dove avevano giocato tra i bagnanti ed un coppia in canoa.