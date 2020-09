Casello di Grottammare chiuso per una notte per lavori di pavimentazione: ecco quando

GROTTAMMARE - Promemoria per tutti gli automobilisti e gli autotrasportatori: sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di giovedì 24 alle 6 di venerdì 25 settembre, sarà chiusa la stazione di Grottammare, in entrata verso Ancona/Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pedaso.

