Studente del liceo positivo al coronavirus: in quarantena compagni di classe e professori

CIVITANOVA - Il coronavirus si insinua nella scuola di Civitanova. Il primo caso di positività in un plesso cittadino è emerso lunedì all’istituto Da Vinci, sede dei licei e punto di riferimento territoriale per l’istruzione superiore. A risultare positivo al Covid uno studente dello scientifico, sottoposto al tampone e ai controlli previsti dal dipartimento sanitario dell’Area Vasta 3.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, preoccupano i contatti in famiglia: sono 18 i nuovi positivi nelle Marche/ Il contagio nelle regioni

Nuova emergenza coronavirus, positivi al Covid tra i banchi di scuola: chiuse classi in due plessi

Il contagio del ragazzo, residente nel Fermano, è avvenuto nel contesto familiare, ma nei primi giorni della scorsa settimana l’alunno si è recato a scuola e ha preso parte alle lezioni. E’ scattata comunque la quarantena preventiva per i 22 compagni di classe dello studente positivo e per i docenti. «Non ci risultano altri casi oltre a quello segnalato lunedì dal dipartimento di prevenzione territoriale - afferma la dirigente scolastica Valentina Cannizzaro -. La scuola ha attivato subito tutte le misure previste e si attenuta scrupolosamente alle regole, in contatto costante l’autorità sanitaria».

Ultimo aggiornamento: 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA