SAN BENEDETTO - Veglioni in piazza ed al coperto, tanta musica; rievocazioni natalizie, arte e momenti di raccoglimento, nella speranza che sia un 2024 di pace. Così San Benedetto ed il suo hinterland si preparano a vivere le ultime ore del 2023 ed il primo giorno del nuovo anno.

In piazza con Bobo e Belli

Cominciamo dal cuore della Riviera, dove la notte di San Silvestro è targata “Bottega di Bobo”, con uno spettacolo di musica e animazione che accompagna tutta la città verso il conto alla rovescia e il brindisi di Capodanno. Appuntamento oggi in piazza Giorgini dove, a partire dalle ore 22, sul palco si avvicenderanno dj Manuele Capannelli, Frank Silenzi e Pepi, tra musica e divertimenti che proseguiranno fino alle 3. Domani, il 2024 comincerà sempre sotto l’insegna del Capodanno music fest, con un doppio spettacolo, sempre in piazza Giorgini. A partire dalle 18, protagonisti Paolo Belli con la sua Big Band, seguiti da Gloria Conti in concerto acustico accompagnata dalla chitarra di Andrea Galosi. La rassegna (a partecipazione gratuita) è organizzata da Musicomania, in collaborazione con Brothers Management, Isolani Spettacoli e Arte Viva con il patrocinio della Città di San Benedetto e di AssoArtisti. Volando verso l’interno: party in stile Anni ‘80 al palazzetto dello sport di Centobuchi dove, dalle ore 20, stasera scatta una cena-spettacolo curata dal Futsal Prandone. Titolo dell’evento: “Capodanno dai Furstenberg”, con un chiaro rimando al film-cult “Vacanze di Natale”, di cui si sta celebrando il 40° anno dall’uscita al cinema. Sempre a Centobuchi, in questi giorni, in piazza dell’Unità, è operativa la pista di pattinaggio sul ghiaccio ed anche (dalle 15 alle 20) le casette che ospitano il mercatino tipico. Arrivando al primo giorno del 2024, sarà nel segno della tradizione a Grottammare. Presso il parco ciclistico Daniela Calise, dalle ore 16.30, torna il grande presepe vivente, con oltre 100 figuranti. L’anno nuovo inizia in musica pure a Ripatransone dove, domani, alle ore 17, al teatro Mercantini è previsto il Concerto di Capodanno della “Moliendo Cafè”: band con una proposta di grandi classici italiani oltre al soul e blues internazionali.

Il canto del Te Deum

La fine dell’anno rappresenta anche un momento importante nel cammino di chi ha fede. Dunque, oggi, alle ore 18, presso la cattedrale Santa Maria della Marina, il vescovo Carlo Bresciani celebra la messa, con il canto del tradizionale Te Deum. Domani, invece, in occasione della 57° Giornata mondiale della pace, sempre alle ore 18 e sempre in cattedrale, il vescovo consegnerà ad amministratori e politici presenti il messaggio di Papa Francesco, sul tema di massima attualità: “Intelligenza artificiale e pace”. Per un inizio d’anno nel segno dell’arte, domani, infine, è prevista un’apertura straordinaria della rete dei Musei Sistini del Piceno: dieci sedi in altrettante località, tra cui San Benedetto, Grottammare, Ripatransone e Monteprandone. Info: 347 3804444.