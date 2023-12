Tracy Spencer, Max Giusti, Dardust e Saturnino: ecco il Capodanno nelle piazze delle Marche

Ballare, brindare, divertirsi: sono gli imperativi di questo San Silvestro 2023 che si festeggerà nelle principali piazze della Regione. Eventi importanti che i Comuni hanno organizzato da tempo per arrivare preparati ed offrire ai marchigiani una serie di eventi tutti da ricordare.





Ancona, festa in piazza Cavour con Max Giusti e la ruota panoramica

La festa ad Ancona inizia alle 21.30 in piazza Cavour: dalle ore 21.45 alle ore 23.00, il concerto degli Ex Otago, dalle 23.00 esibizione Max Giusti e brindisi augurale con le autorità; a seguire e fino alle 01.30 Veronica Key con dj set per salutare ballando il nuovo anno. La ruota panoramica sarà aperta il 31 dicembre fino alle ore 22.00.

In occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2024 che si svolgeranno in piazza Cavour ad Ancona il questore Capocasa d’intesa con il prefetto Ordine, ha predisposto gli opportuni servizi di ordine pubblico per la corretta gestione dell’evento. Il Comune impiegherà ltre quaranta addetti di addetti alla sicurezza con il compito di controllo degli accessi all’area interessata dal concerto, assistenza all’esodo, instradamento e monitoraggio dell’evento stesso.

Vietati botti e petardi e la vendita dalle 21 alle 7 di bevande in contenitori di vetro e alcoolici e super-alcolici. Sono consentite solo consumazioni ai tavoli dalle ore 01.00 alle 03.00.