Scompare in mare col deltaplano a motore: notte di ricerche lungo la costa marchigiana

CUPRA MARITTIMA - Allarme nella tarda serata di ieri a Cupra Marittima dove militari della guardia costiera, marittimi e titolari di imbarcazioni private hanno cercato per ore il pilota di un deltaplano a motore che sarebbe andato in avaria durante il volo all’altezza di Cupra Marittima. Dopo il guasto si sono interrotti tutti i contatti con il pilota e sono scattate le ricerche coordinate dai militari della guardia costiera con il comandante Alessio Morelli che ha diretto le operazioni. Operazioni che, come detto, hanno coinvolto anche i titolari di pescherecci e altre piccole imbarcazioni.Le ricerche da parte dei militari della guardia costiera sono proseguite per tutta la notte anche a caccia di qualche relitto.