Vongole sequestrate e restituite al mare, scatta la multa di 1500 euro

CUPRA MARITTIMA E’ cosa nota che le vongole di un certo tipo non possono essere pescate così come, oltre determinate quote, le barche non possono pescare. Limiti imposti per il ripopolamento dei mitili per i quali sono costantemente in corso dei controlli. Qualcuno cerca infatti, spesso e volentieri, di eludere il monitoraggio che le forze dell’ordine, in primis la Capitaneria di porto, effettua sul prodotto ittico sbarcato dalle vongolare.

Così capita che vengano trovati sacchi di vongole abbandonati da chi si rende conto di non poter superare i controlli molla tutto in attesa di un momento migliore per effettuare il recupero e chi si ingegna per mischiare le carte e confondere gli organi preposti al controllo. E’ quello che è accaduto a Cupra Marittima dove però i militari la mosca sotto il naso non se la sono fatta passare e sono riusciti a venire a capo di un sistema con il quale si tentava di eludere i controlli.

Il sistema era quello di occultare le vongole illegali nella parte centrale della partita. Ecco come riusciva a farla franca ma è stato scoperto da una mirata attività investigativa condotta dai militari della guardia costiera di Cupra Marittima sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di San Benedetto. Una volta capito il meccanismo nelle prime ore di oggi i militari hanno atteso il momento dello scarico di una grossa partita di vongole da un furgone adibito al trasporto. appena terminate le operazioni hanno ordinato al responsabile di un centro di spedizione destinatario dei molluschi di rimuovere l’imballaggio. Spostando i primi sacchetti regolarmente etichettati e dichiarati sono emersi 130 kg di prodotto ittico privo di ogni documentazione di carattere sanitario o di tracciabilità che sarebbe stato poi destinato al mercato nero.

Le vongole irregolari, sequestrate, sono state giudicate vive dai veterinari della Asur Marche e rigettate in mare dall’equipaggio della Guardia Costiera di San Benedetto. Al titolare del centro di spedizione è stato fatto un verbale di 1500 euro.

