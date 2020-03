Ascoli, si aggrava un altro dipendente del Comune malato di Coronavirus: ricoverato in Rianimazione

ASCOLI - In serata si sono aggravate le condizioni di salute di un altro dipendente del Comune di Ascoli ricoverato d’urgenza in rianimazione all’ospedale di San Benedetto. Altri due i casi positivi al Covid-19 (in tutto 27): un vigile del fuoco e un esercente. Ma questo non significa che il contagio sia stato circoscritto, perchè l’esame dei tamponi procede, purtroppo, a rilento. Positivo è risultato anche un vigile del fuoco ricoverato in ospedale e che era nella stessa stanza con la persona anziana deceduta la scorsa settimana. Non c’è comunque alcun pericolo per i colleghi che non hanno avuto contatti con lui nelle ultime due settimane. Ora è in isolamento domiciliare.

Da lunedì, inizieranno i tamponi a tutto il personale sanitario dell’Area Vasta 5. Un controllo a tappeto che impegnerà ancora di più i tecnici del Dipartimento di Prevenzione e di quelli della Medicina Trasfusionale. Dopo, sarà la volta di tutto il personale amministrativo dell’Area Vasta 5, che si sottoporrà all’esame del tampone, dopo i cinque casi positivi registrati nei giorni scorsi. Una procedura che verrà estesa anche al personale delle forze dell’ordine e dei vigili urbani, per verificare se c’è qualche caso di positività tra gli asintomatici.

