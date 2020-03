Mascherine e igienizzanti a prezzi astronomici: profumeria nei guai per speculazione sul Coronavirus

SAN BENEDETTO - La Guardia di Finanza ha acceso i riflettori su quella che, a tutti gli effetti, rappresenta una speculazione commerciale legata all'emergenza Coronavirus.

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sono intervenute all’interno di una profumeria di San Benedetto, dove è stato trovato esposto per la vendita al pubblico un campionario di articoli di prima necessità, quali mascherine “chirurgiche” ed “a conchiglia” e gel igienizzante per mani. Quei prodotti erano stati oggetto di pesanti rincati rilevati e riscontrati al momento del controllo dai militari. Un aumento di prezzi che non aveva alcun giustificato motivo. Così le fiamme gialle, sulla base di tutti gli elementi riscontrati, hanno ipotizzato il reato di esclusivi fini speculativi secondo una normativa contenuta e contemplata dall’articolo 501-bis del Codice penale.

