Coronavirus, Comune per Comune tutti i numeri dei contagiati nelle Marche

LA PROVINCIA DI ANCONA

LA PROVINCIA DI PESARO URBINO

LA PROVINCIA DI MACERATA

LA PROVINCIA DI FERMO

LA PROVINCIA DI ASCOLI

Ultimo aggiornamento: 20:40

Incuboecco la mappa dei contagiati Comune per Comune nelle Marche. La provincia pesarese csi conferma come zona più critica. La lista completa dei positivi registrati alle 12 del 19 marzo 2020.LEGGI ANCHE:Agugliano 2 (0,423), Ancona 131 (1,296), Arcevia 2 (0,454), Barbara 2 (1,507), Belvedere Ostrense 4 (1,834), Camerano 4 (0,561), Camerata Picena 3 (1,173), Castelbellino 3 (0,595), Castelfidardo 7 (0,375), Castelleone di Suasa 0, Castelplanio 1 (0,29), Cerreto d'Esi 2 (0,548), Chiaravalle 8 (0,543), Corinaldo 2 (0,406), Cupramontana 3 (0,655), Fabriano 13 (0,426), Falconara Marittima 35 (1,351), Filottrano 0, Jesi 33 (0,826), Loreto 4 (0,313), Maiolati Spontini 4 (0,645), Mergo 1 (0,987), Monsano 3 (0,896), Monte Roberto 1 (0,327), Monte San Vito 4 (0,587), Montecarotto 0, Montemarciano 12 (1,215), Morro d'Alba 0, Numana 1 (0,264), Offagna 2 (0,988), Osimo 22 (0,628), Ostra 1 (0,15), Ostra Vetere 0, Polverigi 4 (0,879), Rosora 3 (1,538), San Marcello 0, Santa Maria Nuova 0, Sassoferrato 4 (0,566), Senigallia 39 (0,874), Serra de' Conti 1 (0,268), Serra San Quirico 0, Sirolo 1 (0,246), Staffolo 1 (0,452), Trecastelli 6 (0,793).Acqualagna 3 (0,686), Apecchio 1 (0,555), Belforte all'Isauro 1 (1,35), Cagli 6 (0,714), Cantiano 0, Carpegna 1 (0,6), Cartoceto 14 (1,766), Colli al Metauro 11 (0,891), Fano 170 (2,793),Fermignano 14 (1,656), Fossombrone 10 (1,064), Fratte Rosa 0, Frontone 0, Gabicce Mare 13 (2,289), Gradara 9 (1,847), Isola del Piano 1 (1,779), Lunano 3 (2,009), Macerata Feltria 7 (3,511), Mercatello sul Metauro 1 (0,75), Mercatino Conca 1 (0,97), Mombaroccio 7 (3,37), Mondavio 4 (1,048), Mondolfo 26 (1,811), Monte Cerignone 2 (3,063), Monte Grimano Terme 4 (3,581), Monte Porzio 0, Montecalvo in Foglia 11 (3,983), Monteciccardo 4 (2,439), Montecopiolo 1 (0,917), Montefelcino 1 (0,382), Montelabbate 23 (3,29), Peglio 0, Pergola 4 (0,65), Pesaro 453 (4,77), Petriano 4 (1,428), Piandimeleto 3 (1,408), Pietrarubbia 2 (3,091), Piobbico 1 (0,522), San Costanzo 5 (1,061), San Lorenzo in Campo 1 (0,301), Sant'Angelo in Vado 6 (1,48), Sant'Ippolito 2 (1,327), Sassocorvaro Auditore 10 (2,024), Sassofeltrio 0, Serra Sant'Abbondio 1 (1,038), Tavoleto 0, Tavullia 19 (2,391), Terre Roveresche 9 (1,718), Urbania 3 (0,429), Urbino 30 (2,089), Vallefoglia 59 (3,899).Apiro 4 (1,821), Camerino 1 (0,146), Castelraimondo 2 (0,45), Cingoli 45 (4,463), Civitanova Marche 21 (0,494), Colmurano 5 (4,085), Corridonia 4 (0,263), Esanatoglia 0, Fiuminata 0, Gualdo 0, Macerata 17 (0,41), Matelica 0, Mogliano 3 (0,656), Monte San Giusto 3 (0,382), Montecassiano 10 (1,418), Montecosaro 1 (0,138), Montefano 1 (0,294), Montelupone 3 (0,848), Morrovalle 5 (0,496), Penna San Giovanni 0, Petriolo 1 (0,518) Pioraco 6 (5,65), Pollenza 1 (0,154), Porto Recanati 8 (0,638), Potenza Picena 5 (0,315), Recanati 14 (0,664) Ripe San Ginesio 0, San Ginesio 1 (0,305), San Severino Marche 3 (0,243), Sant'Angelo in Pontano 0, Tolentino 3 (0,157), Treia 12 (1,297), Urbisaglia 0, Visso 0.Altidona 2 (0,571), Amandola 1 (0,285), Campofilone 2 (1,046), Falerone 1 (0,304), Fermo 44 (1,185), Francavilla d'Ete 0, Grottazzolina 3 (0,903), Lapedona 0, Magliano di Tenna 0, Montappone 3 (1,799), Monte Giberto 2 (2,581), Monte San Pietrangeli 2 (0,841), Monte Urano 5 (0,616), Monte Vidon Combatte 0, Monte Vidon Corrado 0, Montefalcone Appennino 2 (4,914), Montefortino 0, Montegiorgio 0, Montegranaro 6 (0,465), Monteleone di Fermo 0, Montelparo 0, Monterubbiano 3 (1,384), Montottone 1 (1,075), Moresco 0, Ortezzano 0, Pedaso 0, Petritoli 1 (0,439), Ponzano di Fermo 0, Porto San Giorgio 9 (0,56), Porto Sant'Elpidio 17 (0,645), Rapagnano 4 (1,979), Santa Vittoria in Matenano 1 (0,763), Sant'Elpidio a Mare 7 (0,408), Servigliano 2 (0,881), Smerillo 0, Torre San Patrizio 2.Acquasanta Terme 0, Acquaviva Picena 0, Appignano del Tronto 0, Ascoli Piceno 12 (0,249), Castel di Lama 1 (0,116), Castignano 0, Castorano 0, Colli del Tronto 0, Cupra Marittima 0, Folignano 0, Force 0, Grottammare 1 (0,062), Maltignano 0, Monsampolo del Tronto 2 (0,436), Montalto delle Marche 2 (0,982), Montefiore dell'Aso 0, Monteprandone 0, Offida 0, Ripatransone 0, Roccafluvione 0, San Benedetto del Tronto 2 (0,042), Spinetoli 1 (0,138), Venarotta 0.Relativamente alla provincia di Pesaro 453 le persone positive proprio nella città di Rossini, 170 a Fano, 59 a Vallefoglia, 30 ad Urbino, 26 a Mondolfo, 23 a Montelabbate, 19 a Tavullia, 14 a Cartoceto, 13 a Gabicce MarePer quel che riguarda la provincia di Macerata, da incubo il dato di Cingoli (45), 21 persone malate a Civitanova, 17 a Macerata, 14 a Recanati, 12 a Treia.Fermo con 44 persone contagiate è il centro con il dato più alto della provincia fermana, 17 malati a Porto Sant'Elpidio, 9 a Porto San Giorgio, 6 a Montegranaro.Nella provincia ascolana invece 12 contagiati proprio ad Ascoli Piceno, 2 a San Benedetto del Tronto.