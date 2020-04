Ascoli, la lampada che illumina e sterilizza aria, acqua e cibo: geniale invenzione dello studente Marco Ripani

ASCOLI - Una lampada che oltre a illuminare sterilizza anche grazie ai raggi ultravioletti? E' la geniale invenzione dello studente di Ascoli Marco Ripani e si chiama "Pure Light", luce pura.

All’interno del corso Master in Product & Furniture Design di Istituto Marangoni, nasce un progetto fortemente aderente alle esigenze dello stile di vita contemporaneo, dove la purificazione degli ambienti in cui viviamo è diventata un’azione quotidiana e necessaria. “Pure Light”, progettata dallo studente Marco Ripani, è infatti una lampada che utilizza il potere sterilizzante dei raggi ultravioletti per eliminare gli agenti patogeni come virus e batteri, presenti nel nostro ambiente.

Nell’ideare questo prodotto, Ripani ha studiato le ricerche del medico danese Niels Ryberg Finsen, Premio Nobel per la Medicina nel 1903 per la scoperta dell’uso terapeutico dei raggi UV, utilizzati per combattere le malattie cutanee.

In anni recenti, il sistema UVGI ha trovato nuove applicazioni grazie alla capacità di eliminare circa il 99% degli agenti patogeni presenti in acqua, aria e cibo.

“Pure Light”, dalle linee minimali, è stata studiata per ospitare, alla base, una caraffa, che ne completa la struttura e garantisce la sterilizzazione dell’acqua al suo interno. Una volta rimosso il contenitore, si genera una parte vuota che permette di utilizzare il potere sterilizzante dei raggi su stoviglie e alimenti; la lampada funziona inoltre da purificatore per l'aria e l'ambiente circostante.

Marchigiano, classe 1988, Marco Ripani si laurea in Disegno Industriale ed Ambientale presso la facoltà di Architettura di Ascoli Piceno. Nel 2018 si aggiudica la Menzione d’Onore al concorso Targa Rodolfo Bonetto, e, nello stesso anno, vince la quarta edizione del concorso internazionale di design lanciato da Istituto Marangoni in collaborazione con Cappellini, accedendo così ad una borsa di studio per il Master in Product & Furniture Design.

