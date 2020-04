Ascoli, ricoverato con la febbre alta: muore a 70 anni il medico e professore Antonio Sabatucci

ASCOLI - È morto all’età di 70 anni il professore Antonio Sabatucci, docente di odontostomatologia dell’università Politecnica di Ancona. Il docente universitario di origine ascolana che da parecchi anni lavorava anche nel capoluogo regionale, si è presentato al pronto soccorso accusando i sintomi di una grave malattia che stava affrontando a testa alta ma anche febbre alta. Sintomi che hanno fatto scattare l’allarme e presupporre che abbia potuto contrarre il Coronavirus.

È stato quindi immediatamente ricoverato al Covid Hospital di San Benedetto ma nel corso delle ore, anche a causa delle gravi patologie pregresse, il quadro clinico è drasticamente peggiorato. Ieri mattina è entrato in coma fino a condurlo al decesso. Saranno ora gli esami del tampone a stabilire se il decesso è stato provocato dal Coronavirus oppure da altra causa. I funerali di Antonio Sabatucci si svolgeranno questo pomeriggio alle 15.30,poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Borgo Solestà. Il professore Antonio Sabatucci aveva uno studio odontoiatrico in via Murri. Ambulatorio a Porta Maggiore nel quale esercita anche il figlio.

