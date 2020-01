Scarica migliaia di litri di liquame della porcilaia nel bosco, incastrato dalla fototrappola e denunciato un allevatore

LEGGI ANCHE:

COMUNANZA - Denunciato l’di una porcilaia di suini aper aver smaltito illegalmente migliaia di litri di liquame di suini scaricandolo all’interno di un. Per tale reato il gestore di una porcilaia sita in agro di Comunanza è stato denunciato alla magistratura di Ascoli dai carabinieri forestali della stazione locale.I militari, grazie all’utilizzo di una fototrappola, sono riusciti a cristallizzare il momento in cui l’allevatore ha scaricato da una cisterna migliaia di litri di liquame suino all’interno di un bosco di, poco distante dal suo allevamento. L’ allevatore rischia la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o una l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro e la bonifica del sito.