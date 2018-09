Leptospirosi: cinquantenne rischia di morire All'ospedale gravissimo, reagisce alle cure

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha rischiato di morire per aver contratto la leptospirosi. La prognosi non è stata ancora sciolta, ma sono in via di miglioramento le condizioni di un uomo che abita in provincia di Ancona, ricoverato una decina di giorni fa in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette. Fortunatamente ha risposto bene alle cure, tanto che ieri è stato trasferito dal reparto di Terapia intensiva a quello di Malattie infettive. Quasi un miracolo: all’inizio il quadro clinico era davvero critico e sembravano ridotte le possibilità di sopravvivere alle complicazioni di una patologia che in poco più di una settimana l’ha condotto allo stato più avanzato, la sindrome di Weil, da cui statisticamente si salva una persona su due.