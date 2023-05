Infortuni sul lavoro a Matelica e Recanati: allevatore (grave) ferito alla testa, muratore scivola e cade in cantiere. Ispettori in azione

MATELICA - Un allevatore in codice rosso all’ospedale di Camerino e un operaio edile, in condizioni meno gravi, trasportato al pronto soccorso di Civitanova. In entrambi i casi sono intervenuti gli ispettori dello Spsal dell’Ast di Macerata, chiamati a ricostruire l’accaduto.

Allevatore a terra privo di sensi



Intorno alle 12 in località Collepere, tra Matelica e Castelraimondo, un allevatore del posto di 59 anni è stato trovato riverso a terra privo di sensi dal figlio. L’uomo, residente a Matelica, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Camerino. Ha riportato un trauma lacero-contusivo al capo e inizialmente aveva perso conoscenza. Forse è stato colpito da un malore.

Muratore, brutta caduta

Alle 11.30 invece, a Recanati, in un cantiere edile in una scuola elementare, un algerino 58enne residente in provincia di Caserta si è infortunato mentre stava lavorando. Era intanto a montare un pavimento al piano terra quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato, battendo il costato e la spalla destra. E' stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Civitanova.