Un allevatore di 54 anni trovato morto nel capannone Stroncato da un infarto

TOLENTINO - Un allevatore di 54 anni, Carlo Esposto Cesolari, è morto, colto da malore, nel capannone adiacente alla sua abitazione. A trovare l’uomo riverso a terra senza vita è stata il figlio. A nulla sono valsi i tentativi per rianimarlo. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in contrada Asinina. L’allevatore dopo aver pranzato si era recato a lavoro nel suo capannone, vicino casa, quando improvvisamente si è sentito male, si è accasciato ed è caduto a terra. Il 54enne con molta probabilità è deceduto per un infarto. Era sposato con Ivana ed aveva due figli, Elia e Mattia.