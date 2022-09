Comunanza, cani da caccia senza microchip e da tartufi intestati a defunti: raffica di multe per migliaia di euro

COMUNANZA - Strutture inadatte agli animali, catene, cani da caccia senza microchip, altri, da tartufo, intestati a persone defunte: sono diverse le irreoglarità scoperte dai carabinieri forestali di Comunanza nei controlli dedicati agli animali d'affezione: 15 multe per migliaia di euro a 8 trasgressori.

L’Operazione “Diana”, iniziata nei primi giorni del mese di settembre in seguito ad una segnalazione pervenuta al numero verde di emergenza ambientale “1515”, si è conclusasi oggi. Le attività investigative condotte dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Comunanza hanno portato alla luce numerose violazioni di legge che hanno comportato la contestazione e la notifica di ben 15 sanzioni amministrative per un ammontare totale di alcune migliaia di euro. In totale sono state identificate e sanzionate 8 persone tra trasgressori e obbligati in solido per gli illeciti commessi. I militari hanno accertato diverse violazioni di legge che hanno riguardato diversi settori della normativa: si va dalla detenzione di cani privi di microchip al mancato trasferimento di proprietà degli animali (procedura che è obbligatoria) fino alla detenzione dei cani in luoghi non idonei al loro stato di benessere.