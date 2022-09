MORROVALLE - Il medico legale Antonio Tombolini ha effettuato l’ispezione cadaverica sul corpo del bambino di 5 anni di origini marocchine morto in casa a Morrovalle mercoledì pomeriggio. L’accertamento è stato eseguito all’obitorio dell’ospedale di Civitanova.

Si è trattato di una disgrazia e alla fine non è stato necessario effettuato l’esame autoptico. Stando a quanto emerso dagli accertamenti disposti dalla Procura, il piccolo sarebbe stato soffocato dalla cintura del seggiolone dopo essere scivolato. Il bambino si trovava con la mamma. Aveva disabilità importanti ed era nutrito attraverso un sondino, la sua famiglia da anni vive a Morrovalle ed è perfettamente integrata con la comunità che in queste ore è sconvolta per l’accaduto. Sul luogo della tragedia erano intervenuti i carabinieri.