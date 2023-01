Ladro abitudinario ruba sempre nello stesso bar: preso col cacciavite all'ennesimo colpo

COLLI DEL TRONTO - Quel ladro ha pagato cara la brutta abitudine di colpire sempre nello stesso posto e alla fine è caduto nella rete dei carabinieri. È successo a Colli del Tronto dove i carabinieri della stazione di Castel di Lama hanno sorpreso un 56enne residente nel teramano che poco prima, mediante un grosso cacciavite, aveva forzato la porta di un bar dove anche giorni prima erano stati perpetrati dei furti .

L’uomo, stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato e posto agli arresti domiciliari, dovrà rispondere anche degli altri episodi dei giorni prima, poiché riconosciuto attraverso le immagini del circuito di sorveglianza dell’esercizio pubblico.

Ladri a caccia di rame nei depositi della municipalizzata Assem: messi un fuga dall'allarme

Le altre operazioni

Monteprandone, i militari della Compagnia di San Benedetto ed i colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne del luogo, titolare di un’officina meccanica, per alcune inosservanze delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, contestandogli anche violazioni di natura amministrativa per oltre 5.000 Euro.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto del Tronto hanno denunciato in stato di libertà due giovani di origine albanese, di 22 e 23 anni, per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, poiché all’interno della loro auto detenevano, una mazza da baseball.

A San Benedetto del Tronto, i militari del Radiomobile hanno denunciato un 40enne di Monsampolo per danneggiamento aggravato: aveva danneggiato uno sportello bancomat che gli aveva trattenuto la tessera.

Nel centro di Ascoli Piceno, segnalati come assuntori di stupefacenti i tre giovanissimi, di età compresa tra i 19 ed i 21 anni, trovati con addosso modiche quantità di hashish .