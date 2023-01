SAN BENEDETTO «Le persone che hanno depositato impropriamente cose all’interno del locale sono pregate di portarle via immediatamente. La porta d’ingresso verrà murata e quindi diventerà inaccessibile».È il cartello cortese, ma determinato, posizionato dal Dopolavoro Ferroviario Sambenedettese sopra una piccola porta che si trova a ridosso dell’ingresso dell’ex cinema delle Palme. Dietro quella porticina, la cui serratura è stata forzata, ci sono infatti materassi, coperte, zaini, vestiti e persino una bicicletta. Materiali che vengono utilizzati dai senzatetto che, da mesi, trascorrono la notte in cima alle scale della struttura nonostante da tempo siano state loro offerte delle alternative al chiuso piuttosto che trascorrere le notti all’aperto al freddo.

Decoro? No, sicurezza e salute

«Siamo stati giustamente sollecitati dalla polizia locale - spiega il presidente del Dopolavoro ferroviario sambenedettese Luciano Londrillo - dal momento che quella situazione è insostenibile. Non è questione di decoro ma prima di tutto della loro sicurezza e salute. Chiuderemo quella porta ma abbiamo lasciato quella comunicazione per correttezza e per dare loro modo di poter prendere le cose che gli appartengono. Quello che è certo è che nelle prossime ore chiuderemo la porta nella speranza che anche questo possa contribuire a spingere le persone ad accettare le soluzioni alternative che sono state proposte dai servizi sociali». Le forze dell’ordine, hanno sgomberato l’area almeno un paio di volte nell’ultimo mese e mezzo ma la situazione non sembra essere cambiata.