Il cane corso azzanna gli addestratori: grave una ragazza, arriva l'eliambulanza

COLLI DEL TRONTO - Grandissima paura nel pomeriggio in un centro cinofilo di Colli del Tronto.Un cane di tipo “corso”, uno degli animali presenti nel centro, ha improvvisamente aggredito due degli istruttori e in particolare una giovane donna che si trovava in quel momento proprio con l’animale in quel momento. L’aggressione dell’animale è stata improvvisa e inaspettata: il morso inferto dall’animale è stato violento, tanto che il braccio della ragazza è stato seriamente ferito, interessando in maniera importante anche l’arteria, provocando una notevole perdita di sangue.

Le condizioni sono apparse subito molto serie, tanto che è stato immediatamente allertato il soccorso del “118” dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna ma, avendo verificato l’importanza e la gravità delle lesioni subite nell’aggressione, hanno immediatamente richiesto l’intervento dell’eliambulanza dell’ospedale regionale “Torrette” di Ancona. L’altra persona coinvolta nell'incidente è rimasta ferita molto meno seriamente ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Ascoli.

