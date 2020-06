Resta schiacciato dall'albero che stava tagliando: grave un 75enne

CASTIGNANO - Grave incidente questa mattina nelle campagne di Castignano. Un uomo di 75 anni, mentre era impegnato nel taglio di un albero, è rimasto gravemente ferito. Durante le fasi di taglio, un pezzo del tronco gli è caduto addosso, schiacciandolo in maniera pesante: l’impatto gli ha causato seri danni agli arti inferiori.

LEGGI ANCHE:

Il virus in ritirata dalle Marche: sono 121 i comuni "Covid free". Ecco la lista completa

"Solo" 57 ricoverati per Coronavirus e 5 in terapia intensiva: le Marche vedono il traguardo Covid

Sono partiti un equipaggio del 118 inviato dalla centrale operativa di Ascoli e un mezzo dei Vigili del Fuoco del comando di Ascoli. Sul posto sono state prestate le prime cure all’uomo, ma le sue condizioni si sono rivelate subito parecchie gravi. Come da prassi, è stato allertato l’intervento dell’eliambulanza "Icaro" che è intervenuta in pochi minuti atterrando in zona. I sanitari hanno poi provveduto a trasportare l’uomo al nosocomio dorico dove si trova ricoverato in codice rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA