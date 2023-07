ASCOLI - La strada statale 4 “Via Salaria” è provvisoriamente chiusa dal km 151 al km 156, in località Trisungo, per la presenza di olio sversato da un mezzo pesante in transito a causa di un problema meccanico.

Personale Anas sul posto

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.