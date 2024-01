SAN BENEDETTO La tradizione è stata rispettata anche quest’anno. Alle 12.30 in punto di ieri, circa trenta coraggiosi Vikinghi, si sono tuffati nelle acque antistanti lo chalet Stella Marina. Il cielo era nuvoloso ma la temperatura quasi primaverile si aggiravano sui 16 gradi. Tanto che non c’è stato molto riscaldamento, ma una volta rimasti in costume i partecipanti si sono subito tuffati in mare, di fronte a una folla incuriosita che è rimasta lungo la spiaggia.

La dedica

«Dopo la dedica dello scorso anno per la fine della pandemia che ha avuto un buon risultato – ha affermato il capo dei Vikinghi Alessandro Di Tullio- questa ventisettesima edizione del bagno la dedichiamo alle guerre affinché terminino, ricordando che non ci sono solo quelle in Ucraina e nel Medio Oriente ma tante altre». Tra gli storici Vichinghi oltre a Di Tullio anche due medici quali Attilio Cavezzi ed Ennio Guaitolini, quest’ultimo proveniente da Reggio Emilia ha ricordato come dal 2011 partecipa a questo bagno di Capodanno e in quanto dottore lo consiglia per rafforzare il sistema immunitario, non sono mancati i turisti dall’Umbria e dal Lazio tra cui un signore proveniente da Roma che dopo il tuffo nel Tevere a Natale non ha voluto mancare all’appuntamento in Riviera e lo ha definito il modo migliore per iniziare l’anno con una bella nuotata a delfino. Non è mancata la polemica visto che in concomitanza con il tuffo alla Stella marina un gruppo meno nutrito ha fatto il bagno presso la concessione Lo Zodiaco, al riguardo Di Tullio ha detto: «Io a scuola copiavo per essere promosso, loro invece ci copiano per essere bocciati visto che non raggiungono mai il nostro successo di pubblico e di partecipanti».