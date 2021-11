Autostrada A14, un altro incidente: Tir tampona una roulotte, carambola con un ferito grave e corsia chiusa per ore

ANCONA - Un martedì bestiale sul tratto marchigiano dell'autostrada A14. Prima la tragedia del camionistra stroncato da un malore alla guida , l'incidente mortale all'interno della galleria Monterenzo lungo la corsia in direzione Nord. Stesso tratto, altro scontro attorno alle 12.50, dunque poco dopo il primo. Un ferito in gravi condizioni e il traffico in tilt per ore sono il bilancio diq uesto secondo scontroche ha funestato la giornata di oggi, 23 novembre 2021. Teatro dello schianto sempre la corsia nord tra Val Vibrata e San Benedetto. Poco prima del casello di San Benedetto, c'è stato un tamponamento tra un Tir e un'auto che trainava una roulotte che ha coinvolto una terza vettura. La roulotte è stata praticamente disintegrata dallo schianto. L'eliambulanza del 118 Marche ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ancona un ferito in gravi condizioni. Il tratto di A14 è rimasto chiuso fino alle 14.15. Al momento, sul luogo dell'incidente avvenuto all'altezza del km 314, si transita su una sola corsia e si registrano 5 km di coda in diminuzione.

