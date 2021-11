Schianto tra un camion e un'auto: un ferito e traffico bloccato sulla Statale Val d'Esino

GENGA - Scontro tra un'auto ed un camion: un ferito e traffico bloccato sulla Statale a Genga. Sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” (direttrice Perugia-Ancona) il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente tra Borgo Tufico e Genga (chilometro 25), in provincia di Ancona. Il traffico è regolato con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante, causando il ferimento di una persona.

Ultimo aggiornamento: 11:41

