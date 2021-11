CORRIDONIA - Rischia di essere investito da un’automobile in transito lungo la superstrada, operaio dell’Anas si butta al di là del guardrail per evitare l’impatto. L’episodio è avvenuto nella mattinata, poco prima delle ore 9, nel tratto della superstrada Valdichienti, tra gli svincoli di Corridonia e Sforzacosta, in direzione mare. Nella caduta l'uomo ha riportato dei traumi. È stato soccorso dal 118, non è in gravi condizioni.

