Tragedia sull'autostrada A14, camionista si sente male alla guida e muore all'interno della galleria. Chilometri di coda

SAN BENEDETTO - Tragedia sul tratto sambenedettese dell'autostrada A14, un camionista è morto mentre era alla guida del suo mezzo all'interno di una galleria. Probabilmente colto da malore l'uomo non ha fatto nemmeno in tempo a chiedere aiuto. Il suo mezzo è rimasto fermo sulla strada nel più grande stupore degli automobilisti. Ci sono stati momenti di panico, grandi frenate e poi una volta capito cosa era avvenuto è scattato subito l'allarme ai soccorsi. L'episodio è avvenuto all'interno della galleria Monterenzo lungo la corsia in direzione Nord. Sul posto 118, polizia autostradale e vigili del fuoco. Al momento si registrano oltre tre chilometri di coda.

