ASCOLI - Un’ordinanza al giorno toglie il traffico di torno. Parafrasando un noto detto popolare, l’Arengo deve necessariamente fare ricorso a nuovi provvedimenti per modificare viabilità e sosta quasi a cadenza quotidiana nella settimana che inizia oggi. Tra eventi, commemorazioni, iniziative e cantieri, la ricetta dell’amministrazione comunale per assecondare esigenze e tamponare criticità, da subito e per i prossimi giorni, si conferma quella delle continue rimodulazioni della circolazione stradale e dei parcheggi.

E si va dalla regolamentazione della viabilità per la commemorazione dei defunti a quella in occasione dell’evento “Ulla, tutti a ballare con gli alieni” in programma per le 19 di domani, in piazza del Popolo, così come a quella per ridefinire viabilità e sosta nella zona di piazza Roma in occasione della Festa dell’unità nazionale e della Giornata delle forze armate in programma il 4 novembre. A queste si aggiungono diverse altre ordinanze necessarie in presenza di nuovi cantieri su edifici privati come, ad esempio, quelli in via Oberdan e via dei Soderini. Un valzer obbligato di interdizioni, divieti di sosta e altre misure che apre la settimana affiancando anche la seduta che vedrà oggi il consiglio comunale chiamato a decidere sul possibile riscatto dei parcheggi dalla Saba.



Dopo la regolamentazione della circolazione veicolare che ieri si è resa necessaria per la sesta edizione della mezza maratona di Ascoli, altre ordinanze dell’Arengo disciplinano la viabilità e la sosta in alcune zone cittadine. Per consentire lo svolgimento in piazza del Popolo, dalle 19 di domani, dell’evento “Ulla, tutti a ballare con gli alieni”, l’Arengo ha disposto, dalle ore 13 dello stesso giorno e fino alle 8 del 1 novembre, il divieto di sosta su corso Mazzini per il tratto che va da piazza Cecco d’Ascoli a piazza Sant’Agostino in prossimità delle aree cantiere presenti. Inoltre, dalle ore 8 alla mezzanotte è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Roma lato ovest. Inoltre, dalle 16 di domani alle 9.30 di mercoledì, per il Land Rover Tour Tirreno-Adriatico, in corso Trieste, dall’incrocio con via Ceci a piazza Simonetti divieto di sosta con rimozione coatta sul lato est (fatta eccezione per tre stalli riservati alla Prefettura) riservando la sosta ai veicoli che parteciperanno all’evento e divieto di transito fatta eccezione per i veicoli partecipanti all’evento e di sevizio. In corso Trieste, dall’incrocio da piazza Santa Maria Intervineas a piazza Simonetti divieto di sosta con rimozione coatta sul lato ovest. In largo Crivelli (lato ovest) divieto di sosta con rimozione coatta (stalli riservati ai veicoli dell’evento).



Altri provvedimenti regoleranno il traffico nelle giornate dell’1 (dalle 8 alle 18) e del 2 novembre (dalle 13 alle 18) nella zona del cimitero in occasione della commemorazione dei defunti. In via San Serafino da Montegranaro, in un tratto di via Verdi e nell’area del cimitero di Borgo Solestà è previsto il divieto di circolazione per tutti i veicoli con divieto di sosta e rimozione. Divieto di circolazione anche in via Verdi tra via San Serafino e via Pergolesi e sulla corsia di accesso in direzione via Vivaldi allo svincolo semaforizzato di via Bengasi. E ancora, il divieto di sosta sul lato ovest del piazzale del cimitero all’ingresso per i nuovi lotti e sul lato nord del piazzale davanti alla parte vecchia del cimitero, il doppio senso di circolazione su via Tebaldini nonché il divieto di circolazione sulla bretella di collegamento tra la stessa via e via San Serafino da Montegranaro. Per chiudere la settimana, ecco l’ordinanza che prevede per il 4 novembre, il divieto di sosta dalle 7.30 alle 17 sui lati nord, est e ovest di piazza Roma e la revoca dell’offerta di sosta, dalle 7.30 alle 12, sul lato sud della piazza. Dalle 9 fino al termine della cerimonia, circolazione interrotta verso corso Trieste.