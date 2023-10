MACERATA Si va verso una progressiva normalizzazione per quanto riguarda la circolazione in superstrada. Dopo un rientro dalle festività agostane nel segno di diversi cantieri che hanno creato non pochi disagi ad automobilisti, motociclisti ed autotrasportatori, ormai - fa sapere l’Anas - non restano che alcuni lavori da completare prima del ritorno a una regolarità molto attesa dai tantissimi che percorrono la strada che collega l’Umbria con il litorale maceratese.

Ultimi giorni di lavori allo svincolo civitanovese per la zona industriale A. Stanno per essere ultimati i lavori di rifacimento della pavimentazione delle rampe di accesso e uscita che hanno costretto l’Anas a chiudere del tutto lo svincolo da tre settimane a questa parte, creando diversi problemi soprattutto a chi per lavoro si reca nelle tante aziende della zona. I lavori stanno rispettando i tempi previsti, la conclusione è fissata per martedì per cui, salvo eventi meteorologici o altri imprevisti, nel giro di qualche giorno lo svincolo sarà riaperto. Un bel sollievo per la circolazione nell’hinterland civitanovese.

L’altro importante cantiere Anas in corso d’opera è quello di Tolentino, dove però la situazione è già in progressivo miglioramento. Dopo alcune settimane nel quale è stato interrotto il transito tra Tolentino Est e zona industriale per consentire lavori di rifacimento dell’asfaltatura, del new jersey centrale e dei giunti del viadotto, da giovedì si è tornati a circolare, anche se in carreggiata ridotta. Non c’è più l’uscita obbligatoria in quanto lo stato di avanzamento dei lavori ha fatto sì che gli stessi, che prima occupavano tre delle quattro corsie di marcia, stanno proseguendo su due soltanto. Per cui si circola in entrambi i sensi su una corsia soltanto, ma quantomeno gli svincoli sono tornati aperti e non è più necessario far transitare il traffico dalla rete stradale locale. Il cantiere, comunque, è in dirittura d’arrivo: fine lavori prevista per metà novembre.

A breve, poi, dovrebbe partire un altro piccolo cantiere tra le uscite di Morrovalle e Corridonia: si tratta di interventi di risanamento alle travi dei viadotti sui quali si interverrà con un bybridge, veicolo che consente agli operatori di lavorare da sopra la strada, senza occupare la carreggiata. Sarà comunque necessario occupare una corsia per questioni di sicurezza, ma non sarà mai interrotta la circolazione e le operazioni non dovrebbero dilungarsi per più di 3-4 giorni. Sullo sfondo, però, si staglia già quella che è forse l’opera più attesa degli ultimi anni se parliamo di superstrada Val di Chienti: la realizzazione della doppia rotatoria all’innesto tra la Ss77 e la Statale Adriatica a Civitanova: a inizio 2024 è previsto l’appalto dei lavori da parte della Quadrilatero, con l’apertura del cantiere prevista per l’inizio dell’estate.