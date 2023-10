Lite tra rivali in amore: prima gli insulti poi le botte e serata finita al pronto soccorso

CIVITANOVA - Una lite tra rivali in amore si trasforma in un parapiglia. E volano calci e pugni. L’allarme è scattato nel pomeriggio, all’altezza dei giardini di via Del Grappa, una traversa del lungomare Sud. Erano all’incirca le 17 quando due uomini hanno iniziato a litigare. Pare che alla base dello screzio ci fosse il rapporto con una donna. Dalle parole i due sono passati alle mani. Sono volati calci e pugni fino a quando non sono arrivati i carabinieri e la polizia, avvertiti dai passanti. La lite è stata subito sedata e sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce Verde. Prestate le prime cure del caso, gli operatori dell’emergenza hanno accompagnato i due al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Hanno riportato delle ferite e alcune contusioni.