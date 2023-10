ASCOLI - Via Zeppelle si prepara a tornare la “via del calcio spettacolo”. Una denominazione nata proprio nel periodo dell’epopea firmata Costantino Rozzi, con l’approdo dell’Ascoli calcio in serie A, e che adesso torna di estrema attualità in virtù della riqualificazione dell’importante arteria stradale che ricorderà i fasti della storia calcistica bianconera attraverso 13 totem informativi, con grafica, foto e testi (decennio per decennio) disposti a distanza di 10 metri l’uno dall’altro su un lato della via. In tal senso, mentre si va verso la conclusione del primo stralcio (dal ponte di Santa Chiara all’intersezione con via Arno), l’Arengo – secondo gli indirizzi del sindaco Fioravanti e dell’assessore ai lavori pubblici Cardinelli - ora ha approvato il progetto definitivo di quello che sarà il secondo stralcio su via Zeppelle, con un investimento previsto di 450mila euro, inclusivo di questo originale percorso commemorativo delle gesta dell’Ascoli.

La storia bianconera

Questo secondo stralcio che si andrà ad appaltare, mentre nel frattempo si concluderanno i lavori relativi al primo tratto, prevede come anticipato la realizzazione di questo originale percorso dedicato alla storia dell’Ascoli calcio. Una storia lunga 125 anni. Nella realizzazione della pavimentazione del marciapiede lato sud, formata da un’alternanza di calcestruzzo architettonico effetto “sasso lavato” di colore scuro, e lastre e cordoli in travertino, si andranno ad inserire i totem informativi metallici che racconteranno attraverso testi, grafiche e foto d’epoca, i decenni dal 1910 fino al 2020, attraverso 12 totem a cui all’inizio se ne aggiungerà un tredicesimo introduttivo. Si coprirà, dunque, l’intero percorso della società calcistica bianconera dalle origini fino alla storia più recente, arrivando nelle vicinanze dello stadio Del Duca. L’intervento che andrà a seguire quello attualmente in corso in via Zeppelle prevede anche altri lavori importanti, oltre al percorso sulla storia dell’Ascoli calcio. Innanzitutto, è previsto lo spostamento dell’attuale fila di parcheggi dal lato nord al lato sud, per un totale di 57 posti. Spostamento necessario per risolvere i problemi legati anche all’eccessiva vicinanza degli alberi al ciglio della strada. Ma anche per consentire la realizzazione di uno spazio adeguato per la sosta dello scuolabus in modo da agevolare la discesa dagli scolari. La prima scelta progettuale prevede lo spostamento della fila di parcheggi in linea dal lato nord al lato sud di via delle Zeppelle per risolvere i problemi elencati nel paragrafo Criticità e ottenere inoltre i seguenti benefici: - Crea una distanza di rispetto tra alberi, troppo pericolosamente vicini al ciglio della strada, e corsia di marcia; - Donare alla sosta dello scuolabus uno spazio adatto.

L’illuminazione

L’illuminazione sarà sostituita con moderni lampioni in alluminio più eleganti e a norma per gli standard di sicurezza stradale. A questa linea di illuminazione lungo il marciapiede nord ne verrà affiancata una nuova lungo il marciapiede sud con lampioni più bassi a servizio del percorso pedonale principale. Inoltre saranno illuminati anche gli attraversamenti pedonali.