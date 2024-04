ASCOLI La città si è riempita di turisti, anche stranieri, per una Pasquetta favorita da un clima mite, decisamente primaverile. In tanti hanno scelto il Colle San Marco per la tradizionale gira fuori porta ed hanno trascorso una giornata all’aria aperta. Per chi è rimasto tra le rue, non sono mancate le opportunità di divertimento.

APPROFONDIMENTI LA STAGIONE A Monte Piselli più mountain bike che sci. Lori, presidente Cotuge: «Pochissime nevicate ma abbiamo diversificato» IL PONTE Pasqua con l’arte ad Ascoli, occhio alla sicurezza nei posti più affollati: tutti i musei aperti, potenziata la presenza delle forze dell'ordine

A partire dalla 34° edizione del Campionato mondiale di scuccetta, organizzato come al solito dal ristoratore Nazzareno Migliori. Stavolta, il successo è andato a Leonardo Fralich, 9 anni, di Reggio Emilia, che ha sconfitto il coetaneo Daniele Rinaldi di Ancona. «Abbiamo rotto oltre mille uova, offerte dalla ditta Eurovo - ha raccontato Migliori - e abbiamo avuto partecipanti un po’ da tutta Italia. Ce ne sono stati tanti, forse qualcosa in più rispetto agli anni passati. Si sono cimentati nella gara anche il sindaco Fioravanti, lo sfidante Nardini e il capogruppo Pd Ameli. L’uovo di cioccolato per il primo classificato è stato donato dalla pasticceria Angelini. Il ricavato delle iscrizioni alla scuccetta è stato devoluto all’Aism».

È stata una giornata oltremodo piacevole anche per i turisti. I musei civici hanno fatto registrare numeri importanti, nell’ordine di diverse centinaia di unità. In testa la pinacoteca ed il Forte Malatesta che sono le location di maggiore attrattività per chi viene da fuori con i loro tesori e le mostre. Tante presenze anche al teatro Ventidio Basso. Le visite guidate sono state introdotte lo scorso maggio e sono da subito piaciute. Tanti i gruppi organizzati presenti ieri in città. In particolare si sono visti turisti dal Nord Italia, in prevalenza dal Piemonte e dalla Lombardia. Pieni anche baar e ristoranti anche solo per degustare qualche oliva ripiena. Irrinunciabile per chi viene ad Ascoli.