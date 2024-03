ASCOLI La città si prepara all'ennesimo record con i turisti pronti all'assalto dei tesori ascolani. Le previsioni della vigilia indicano la direzione: anche quest'anno le città d'arte saranno le mete più gettonate. Per queste festività pasquali sarà di nuovo il patrimonio artistico e culturale dei centri d’arte e dei borghi, le eccellenze italiane, a suscitare il maggior interesse verso la domanda, soprattutto straniera, con un aumento stimato di presenze del +2,7%. Ascoli è pronta, nel segno della cultura e della tradizione, in attesa dei visitatori che affolleranno il centro storico, musei, mostre, ristoranti e locali. E stavolta ci sarà anche spazio al divertimento con l'inaugurazione della stagione del Parco avventura a Colle San Marco.

I musei

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta il museo archeologico statale sarà aperto al pubblico dalle 8.30 alle 19.30 con le consuete modalità di ingresso. Poi ecco le esposizioni: “Omar Galliani, L'eco della Sibilla” a Palazzo dei Capitani, Enzo Cucchi “Per Cecco” al Forte Malatesta, “Po-e-si-a” di Terenzio Eusebi e Bruno Mangiaterra e “Holodomor - Il segreto rivelato: genocidio ucraino” alla galleria Licini, "Ri-Tratti" di Manuel Fazzini nella Sala Cola dell'Amatrice oltre alle opere esposte in pinacoteca. Le città del centro Italia guidano la classifica delle prenotazioni: sembra essere una Pasqua in crescita per il turismo. Per il periodo che va dal 30 marzo al 2 aprile sono previste infatti oltre 7 milioni di presenze nelle strutture ricettive ufficiali italiane, con un aumento del +1,2% rispetto allo scorso anno (-0,9% di italiani e +3,4% di stranieri). «Tante occasioni, eventi, musei aperti: la nostra città è pronta ad accogliere tutti. Stiamo puntando con decisione sulla destagionalizzazione. Negli ultimi tempi Ascoli è diventata una delle mete più importanti a livello nazionale e ha visto aumentare il numero di presenze e di arrivi. E quest'anno il weekend di Pasqua avrà come protagonista anche Colle San Marco, grazie alla partenza del Parco avventura» sostiene il sindaco Marco Fioravanti. L'appuntamento sul pianoro è per oggi e domani dalle ore 14 alle ore 18, mentre lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, il parco sarà aperto dalle ore 10 alle ore 18. Il Parco avventura propone diversi percorsi, piattaforme e oltre cento attrezzi tra ponti tibetani, passerelle girevoli e lunghe zipline, a disposizione per il divertimento di adulti e bambini. Da quest'anno la struttura può anche contare su un nuovo campo da paintball. Colle San Marco sarà una meta ambita soprattutto per picnic e la classica scampagnata nel lunedì dell'Angelo. Quest'anno si prevede un bell'afflusso, incoraggiato dalle previsioni meteo secondo cui si registrerà un forte rialzo delle temperature. Dopo gli episodi dello scorso anno con il party interrotto dalla polizia nella notte tra il 24 e il 25 aprile in una cava, sarà potenziata l'attenzione da parte delle forze dell'ordine.

La scuccetta

Il giorno di Pasquetta il centro ascolano sarà invece caratterizzato dal tradizionale gioco della Scuccetta, una tradizione tutta picena, che ogni anno viene riproposta a piazza Arringo dal ristoratore Nazzareno Migliori. La gara consiste nel battere le uova sode l’una contro l’altra: vince quella che rimane integra. Il campionato del mondo di Scuccetta aprirà i battenti alle ore 10. «La città si prepara a mostrare le sue bellezze – afferma l'assessore agli eventi, Monia Vallesi -. Siamo pronti a partire. Le festività pasquali daranno il via alla stagione primaverile: nelle prossime settimane la città ospiterà il raduno nazionale dei bersaglieri, tornerà la manifestazione “La città in fiore” in piazza del Popolo e piazza Arringo. Non mancheranno gli appuntamenti con Fritto Misto e sarà riproposto l’evento dedicato ai più giovani con una festa anni ‘80 e ’90 in piazza». Intanto proseguono i riti celebrativi della settimana santa che termineranno domani, con la domenica della Resurrezione. Oggi, a partire dalle ore 22, si svolgerà la solenne veglia pasquale nella cattedrale. Domani alle ore 9, presso la Casa Circondariale di Marino del Tronto, e alle 11 in duomo si terranno le messe di Pasqua.