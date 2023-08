ASCOLI - Una mamma arrabbiata con l’ex di sua figlia ha deciso di regolare i conti in sospeso spruzzando spray al peperoncino sul ragazzo e sulla sua nuova fidanzata, sotto gli occhi increduli di altri giovani e delle persone che hanno assistito alla scena. È quello che è accaduto mercoledì sera in pieno centro ad Ascoli, in piazza Ventidio Basso, uno dei luoghi di ritrovo maggiormente frequentati da giovani soprattutto in queste sere d’estate e nei fine settimana.

Sono stati momenti di tensione quelli che si sono vissuti intorno alle 23 quando, stando a quanto si apprende, la mamma di una ragazza avrebbe affrontato l’ex fidanzato di sua figlia e avrebbe iniziato a discutere con lui. I toni si sono alzati fino a quando la donna ha impugnato una bomboletta di spray urticante e lo avrebbe spruzzato sul viso del giovane e della sua fidanzata che in quel momento si trovava al suo fianco. Il tutto, sotto gli occhi increduli di altri giovani e delle tante persone che in quel momento si trovavano a passare per piazza Ventidio Basso, fino a quando sul posto non sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118. I militari dell’Arma avrebbero raccolto le testimonianze dei protagonisti della vicenda e di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena per cercare di ricostruire l’accaduto e capire quali fossero i motivi che possano aver scatenato una simile reazione.



I momenti di tensione sarebbero scaturite da alcune incomprensioni che si trascinavano da qualche tempo. Già qualche giorno fa, ci sarebbero state altre discussioni e confronti accesi tra ragazzi che avrebbero poi coinvolto anche i genitori in una serie di episodi spiacevoli che potrebbero aver contribuito ad inasprire gli animi. Mercoledì sera, l’ultimo episodio con la madre che al culmine della rabbia ha spruzzato lo spray al peperoncino sul viso dell’ex fidanzato della figlia. Non è neppure da escludere che le liti e i malumori possano avere degli strascici legali e proseguire nelle aule giudiziarie.