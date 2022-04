ASCOLI - Strappa le fedi ad una ultranovantenne e le vende al compro oro: presa giovane rapinatrice. Bottino recuperato. Il 23 marzo, una pattuglia della Polizia è intervenuta per una rapina consumata ai danni di una ultranovantenne all’interno della sua abitazione, in centro storico. Nonostante lo shock, la signora riusciva a rifererire che, mentre era in terrazzo, si è trovata improvvisamente di fronte una donna di giovane età che, strascinandola in casa, con violenza, le ha sfilato dall’anulare la sua fede nuziale e quella del defunto marito, impedendole di usare il telefono.

APPROFONDIMENTI ASCOLI Ubriachi smaltiscono la sbornia in manette: una ha tentato la fuga in...

Dalle testimonianze dell'anziana e dei vicini di casa, i poliziotti si convincevano che l'autrice della rapina fosse una ragazza tossicodipendente e con precedenti per reati contro il patrimonio e per droga. Scattavano le ricerche della ragazza che veniva rintracciata in casa. Accompagnata in Questura, è stata trovata in possesso di alcuni oggetti sottratti all’insaputa della vittima all’interno della sua abitazione prima di essere rapinata. Inoltre, utili alle indagini sono stati i filmati delle telecamere che hanno immortalato la giovane sospettata mentre si aggirava con fare circospetto nei pressi dell’abitazione dell’anziana alcuni minuti prima della rapina. I poliziotti sono poi riusciti a recuperare le due fedi nuziali sottratte all’anziana in un locale compro oro dove l’autrice della rapina le aveva vendute per 280 euro. La giovane è stata posta agli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA