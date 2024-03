ASCOLI Il pronto intervento di un vigile urbano ha consentito di mettere in salvo un giovane che si trovava a cavalcioni sul parapetto del ponte romano di Porta Solestà. Non si esclude, al momento che il ragazzo volesse mettere in atto propositi suicidi ma l'entrata in azione dell'agente della polizia locale ha consentito di scongiurare il peggio. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri quando il giovane che stava passando nei pressi del ponte; improvvisamente si è seduto sul parapetto del in travertino sotto gli occhi increduli di alcuni passanti e degli automobilisti.



L’intervento



Tra questi, c'era anche il vigile urbano che resosi immediatamente conto di ciò che stava avvenendo è immediatamente intervenuto. Stando a quanto si apprende, l'agente avrebbe iniziato a parlare con il ragazzo con l'intenzione di convincerlo a scendere dal parapetto. Ha atteso il momento giusto per avvicinarsi fino a quando, con gesto rapido è riuscito ad afferrarlo e a metterlo al sicuro. Nel frattempo, sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata una ambulanza del 118 con il personale sanitario a bordo che, subito dopo essere stato messo in salvo, hanno provveduto a fornire le prime cure al giovane per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale dove è stato sottoposti ad accertamenti. Non si conoscono i motivi che hanno indotto il ragazzo a salire sul parapetto del ponte mettendo a rischio la propria incolumità. Sono stati momenti di trambusto che hanno richiamato l'attenzione del vigile.