ASCOLI - Dramma consumato nelle prime ore di ieri nel popoloso quartiere di Porta Maggiore. Una ragazza di 17 anni si è tolta la vita all’interno dell’abitazione dove viveva insieme con i suoi familiari. A fare la terribile scoperta è stato il padre che, stando a quanto si apprende, intorno alle sette di ieri mattina ha trovato la figlia che aveva dato seguito ai suoi propositi impiccandosi. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza con il personale sanitario a bordo al quale purtroppo non è rimasto altro da fare che constatare l’avvenuto decesso della ragazza.



Un fatto sconvolgente di cui i familiari della giovane non sanno darsi una spiegazione. Sono piombati nella disperazione così come i tanti amici della diciassettenne che, informati della notizia, sono rimasti increduli. Nulla finora lasciava presagire che la ragazza avrebbe potuto compiere un gesto estremo.

Non ci sarebbero lettere o messaggi scritti dalla diciassettenne dai quali poter evincere le eventuali motivazioni che l’avrebbero portata a farla finita. Non aveva lasciato trasparire il disagio e la sofferenza interiore che stava vivendo, un peso e una condizione psicologica che evidentemente, con il passare dei giorni, potrebbe essere divenuta sempre più difficile da sopportare.

Le domande



Tutto, senza che nessuno di coloro che le erano vicini, potessero percepire le difficoltà che la diciassettenne stava affrontando. Tante le domande che si stanno facendo anche chi la conosceva e a cui ora, dopo la tragedia, non sanno dare le risposte adeguate. Una giovane nel fiore dei suoi anni, strappata alla vita troppo presto.

Nel corso della giornata, la notizia della morte della ragazza ha avuto una vasta eco in c ittà e in tanti si sono stretti ai familiari della diciassettenne partecipando al profondo dolore che li ha sopraffatti per quanto accaduto a cui non riescono a dare una plausibile spiegazione. Che in casi come questi è praticamente impossibile avere.