Incidente mortale in moto: 17enne perde la vita. Malore dell'amico che viaggiava davanti a lui

RUTIGLIANO - Un incidente mortale è avvenuto nella tarda serata di ieri in territorio barese, tra Adelfia e Rutigliano. A perdere la vita un ragazzo di soli 17 anni, di Cellamare. La tragedia a seguito dell'impatto tra la moto su cui si trovava il minore e un'automobile. Sul posto si sono portati i mezzi del 118 e delle forze dell'ordine. Per il ragazzo - Amatore Losurdo - non c'è stato purtroppo nulla da fare. Da verificare la dinamica del sinistro.

Ferito un altro ragazzo

Lo schianto è avvenuto in un tratto di strada buio e pericoloso subito dopo il ponte che sovrasta la provinciale in direzione Adelfia. Coinvolto nell'incidente anche un altro ragazzo, soccorso d'urgenza e trasportato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

Davanti a lui procedevano altri due amici su altrettante moto che sono tornati subito indietro per soccorrerlo. Uno dei due ha avuto un malore. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella del sorpasso finito male.

Il dolore della comunità nelle parole del sindaco