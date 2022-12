Malore improvviso per il giocatore di rugby, Giorgio muore a 17 anni. Il club: «Terribile notizia»

Tragedia a San Donà di Piave nel Veneziano. Giorgio Conte, giocatore delle giovanili del Rugby San Donà, è morto a causa di un malore. A dare il triste annuncio della scomparsa del 17enne è stato il club sportivo sulla sua pagina Facebook. Il giovane, molto conosciuto in città, è morto circa una settimana dopo il primo ricovero dovuto al collasso improvviso.

«Terribile notizia»

In un post che ritrae Giorgio in azione con la palla ovale in mano, il Rugby San Donà si stringe attorno alla famiglia del giovane: «Abbiamo da poco appreso - si legge sui social del club - la terribile notizia che Giorgio Conte, giocatore dell'Under 17, ha passato la palla. Ci stringiamo forte ad Eleonora, Roberto e Alessandro, a cui vanno le sincere condoglianze del Rugby San Donà».