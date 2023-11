ASCOLI - «Spero che questo sia il primo di una serie di eventi dedicati ad Ascoli che possono trovare luce qui a Milano. Metto a disposizione il mio spazio se qualcuno ha questa volontà». Ecco l’invito di Graziano Giordani agli ascolani. Le parole dell’imprenditore aprono nuovi scenari. Al momento nulla di organizzato, ma in prospettiva, la città picena potrà avere un’eco prestigiosa nello Spazio Bergognone 26, in zona Navigli.

L’opportunità è rivolta alle istituzioni e ai privati: sabato è toccato alla Quintana. Domani le eccellenze ascolane potranno avere una nuova, preziosa occasione di visibilità all’ombra della Madonnina. Una gigantografia di Piazza del Popolo, le immagini della Quintana, Palii e abiti storici: nello scorso fine settimana, Milano ha fatto da teatro alla città delle Cento Torri. «È stato incredibile entrare qui. È un locale mio, ma vederlo allestito così con le foto della città e della Quintana è stata un’emozione unica per me e tutta la mia famiglia. Vorrei che questo spazio diventasse un’ambasciata di Ascoli anche per altri eventi che possano promuovere tutto il nostro territorio in una città importante come Milano» ha affermato Graziano Giordani. Ora si guarda al futuro: la sua location, tra i Navigli del capoluogo lombardo, è stata il palcoscenico per Ascoli, ma presto potrà ancora essere il luogo ideale per la promozione del Piceno. La struttura è stata ricavata da un ex pasticceria industriale.

Spazio gratuito



Nel 2014 è stata riqualificata mantenendone il suo fascino industriale. Oltre ospitare eventi privati e aziendali si presta perfettamente ad essere allestito per sfilate di moda, mostre e studio fotografico. L’imprenditore ascolano ha concesso gratuitamente il suo spazio in uno dei quartieri più all’avanguardia e creativi di Milano, diventato negli ultimi anni il punto di riferimento per il design e la moda. E nel corso dell’evento di sabato scorso ha anche annunciato che il suo genio sarà a disposizione per la realizzazione dei costumi per i sestieri.

Altri successi





Nelle stesse ore, la Quintana miete altri successi. L’ascolano Lorenzo Melosso viene incoronato miglior cavaliere d’Italia nella suggestiva Sala delle Gesta Rossiane, all’interno della Rocca dei Rossi, di San Secondo Parmense dove è andata in scena la sesta edizione del “Galà dei Cavalieri”. La premiazione del Miglior Cavaliere d’Italia, premio in ambito nazionale riservato alle Giostre e Quintane, è ideato dall’aretino Roberto Parnetti. Melosso ha diviso il riconoscimento ex aequo con Guido Gentili.

E proprio Gentili consegnerà la sua pergamena a Massimo Gubbini, come omaggio per la sua grande carriera. Il cavaliere di Porta Tufilla, fermato da un gravissimo incidente a luglio, ha partecipato in collegamento telefonico all’evento. Nel frattempo per Melosso arrivano nuove occasioni: sarà lui il prossimo cavaliere della Contrada del Grillo nel prossimo Palio di San Secondo Parmense e difenderà i colori della corporazione degli Zappaterra nella Giostra dell’anello a Monterubbiano.