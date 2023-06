ASCOLI - Le problematiche inerenti i piani di sicurezza cittadini, in relazione agli eventi pubblici in centro storico stanno mettendo in discussione alcuni eventi dell’estate ascolana. Il primo è la serata danzante anni ’90 di oggi con lo “Zoo di 105”, inizialmente fissata in piazza Arringo e nelle ultime ore spostata a Monticelli, dopo un’attenta analisi da parte della prefettura e della questura.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Omicidio Lettieri ad Ascoli, la Corte di Appello ha condannato a 14 anni di carcere il muratore rumeno Petre Lambru





L’evento si terrà dunque in Largo Martiri delle Foibe, nel quartiere di Monticelli, a partire dalle 22.30, in uno scenario più consono anche dal punto di vista logistico, dato che in piazza Arringo, oltre alla cattedrale basilica c’è l’’episcopio. Ma l’appuntamento di questa sera, che prevede l’afflusso di centinaia di persone, non è l’unica manifestazione in grado di far tremare i polsi agli organizzatori e coloro che devono predisporre le misure preventive a salvaguardia dell’incolumità delle persone e i servizi di ordine e sicurezza pubblica da attuare. Difficoltà crescenti sta incontrando anche l’atteso concerto de “Il Volo”, gratuitamente offerto alla città il 21 luglio nel salotto cittadino dalla Fainplast insieme alla impresa Panichi.

Migliaia di richieste

Successivamente alle migliaia di richieste e anche di proteste a causa della iniziale decisione di dare priorità agli spettatori dell’Ascolano, l’organizzazione ha pensato di rivedere alcune condizioni. Il via libera a tutti, deciso in seguito alle proteste di persone residenti fuori provincia ha indotto gli organi deputati a rivedere le modalità della prenotazione gratuita dei biglietti il 20 giugno presso la biglietteria di piazza del Popolo.

Due biglietti a testa





È stato deciso infatti che verranno assegnati non più di due biglietti a testa per un totale di 2.500 e già si presuppone che in quel giorno ci saranno minimo 1.250 persone in coda per il concerto. Ecco dunque arrivare il contrordine del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che ha deciso di sospendere l’assegnazione dei biglietti per 20 giugno. Per evitare resse e scongiurare accampamenti notturni in piazza di fan provenienti da varie località italiane, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso che nei prossimi giorni sarà individuato un altro punto per la distribuzione dei biglietti gratuiti.

Una nuova sede che verrà presto comunicata, insieme alla definitiva quantificazione e parametrazione della capienza di piazza del Popolo. Confermata la data del 21 luglio del concerto dei tre giovani tenori nel palcoscenico del salotto cittadino.