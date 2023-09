ASCOLI - È stato consegnato, ieri, al reparto di Pediatria e neonatologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, un videolaringoscopio neonatale da parte della ditta Alessi, realtà solida nel territorio piceno, nella persona del suo legale rappresentante, Vinicio Alessi. A spiegare il funzionamento di questo dispositivo medico, prodotto dalla ditta Euromed, dal valore di 5mila euro, è il direttore della Pediatria e neonatologia, dottor Ermanno Ruffini, che sottolinea come «la nostra Patologia neonatale sia il primo presidio di tutto la Regione a poter usufruire di tale strumento.

Il videolaringoscopio neonatale è dotato di monitor digitale e di un visore portatile, consente ai medici neonatologi una più facile gestione delle vie aeree neonatali grazie ad un sistema che permette una rapida visualizzazione della laringe, necessaria per la manovra di intubazione tracheale. È utile, inoltre, per verificare il posizionamento del tubo endotracheale stesso e per la sua sostituzione, con maggior comfort del neonato e dell’operatore, oltre che minore trauma per il piccolo paziente. L’utilizzo, l’apprendimento e l’insegnamento di questo strumento sono facili e intuitivi. Per questo motivo verrà utilizzato anche nel training sulla procedura di laringoscopia e intubazione tracheale su manichino dei medici in formazione».

Ricoverati da inizio anno 101 neonati





«La Patologia neonatale di secondo livello dell’ospedale Mazzoni di Ascoli - aggiunge il dottor Ruffini - dall’inizio dell’anno, ha ricoverato 101 neonati con patologie respiratorie, metaboliche, infettive e legate alla prematurità (con età gestazionale superiore a 32 settimane) di cui 18 gravi prematuri provenienti in back-transfer dalla Tin di Ancona e residenti nel nostro territorio, in accordo con le raccomandazioni della Rete neonatologia marchigiana. Grazie a questa donazione la Patologia neonatale del Mazzoni acquisisce uno strumento indispensabile e all’avanguardia per l’assistenza ai piccoli pazienti critici. Ringraziamo profondamente la Alessi di Appignano del Tronto per la generosità e la sensibilità dimostrate nel donare all’ospedale di Ascoli questo prezioso strumento».

I ringraziamenti





La direzione dell’Ast di Ascoli ringrazia la ditta Alessi per l’atto di generosità, «Questa attenzione - commenta la direttrice Nicoletta Natalini - dimostra da un lato la sensibilità della società civile locale alle problematiche riguardanti la salute dei bambini e dall’altro è un riconoscimento al lavoro svolto da tutto il personale sanitario diretto dal dottor Ruffini». Apprezzamento è stato espresso anche dall’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini: «Questi gesti di solidarietà avvicinano i cittadini alla pubblica amministrazione, grazie a uno stretto connubio tra pubblico e privato, in un settore vitale come la sanità. Tanto più quando riguardano i più piccoli, che sono i più vulnerabili e necessitano di attenzioni particolari».