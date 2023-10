ASCOLI - Due persone sono rimaste gravemente ferite a seguito di un grave incidente stradale che si è verificato nella mattinata di ieri lungo la strada di Caprignano, quella che dal cimitero di Borgo Solestà conduce fino a Casamurana e Mozzano. Per cause che sono ora al vaglio degli agenti della polizia locale giunti sul posto per i rilievi di rito, la Suzuki Vitara con a bordo un settanquattreenne del posto e la sua compagna, una donna di cinquantasei anni, dopo aver oltrepassato l’abitato di Caprignano, è uscita di strada finendo nella scarpata.

Il volo



L’auto, ormai senza controllo, è precipitata per circa 25 metri prima di fermare la sua corsa. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. Le operazioni si sono dimostrate particolarmente difficili a causa della zona particolarmente impervia. I vigili del fuoco sono però riusciti a raggiungere il veicolo e ad estrarre le due persone ferite dall’abitacolo per poi consegnarle alle cure del personale sanitario.

Nonostante che sia l’uomo che la donna, non avessero mai perso conoscenza, a preoccupare maggiormente sono state le condizioni della passeggera per la quale il medico intervenuto sul posto, constatati i traumi riportati e tenuto conto anche della dinamica dell’incidente, ha ritenuto necessario richiedere l’intervento dell’eliambulanza giunta pochi minuti più tardi per poi, una volta caricata la ferita a bordo, ripartire alla volta dell’ospedale regionale di Torrette.

Ad Ancona è stata sottoposta ad accurati accertamenti che hanno rivelato traumi importanti: le sue condizioni sono preoccupanti sebbene al momento non sarebbe in pericolo di vita. L’automobilista, invece, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato caricato sull’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove gli sono stati stati diagnosticati traumi e ferite su tutto il corpo. Le condizioni seppur considerate serie non desterebbero particolari preoccupazioni.