Un ascolano sbarca a Hollywood per le riprese degli italiani candidati ai Premi Oscar

ASCOLI - Un ascolano alla corte di Hollywood per seguire le sorti degli italiani candidati agli Oscar di quest’anno. È Nicola Mestichelli, l’imprenditore ascolano che dal 2004 è a capo della Xentek Produzioni, l’agenzia di produzioni video al servizio dalle più importanti emittenti e aziende imprenditoriali nazionali e internazionali per realizzare servizi tv giornalistici, firmare spot pubblicitari, curare trasmissioni per il piccolo schermo.

In queste ore Mestichelli, reduce con la sua squadra di cameraman ed esperti di montaggio da numerosi lavori di prestigio, dal festival di Sanremo all’incontro con il Pontefice, si trova a Los Angeles per realizzare le interviste ai tre nomi italiani in lizza per gli Academy Awards 2022: il regista Paolo Sorrentino, l’autore di cinema di animazione Enrico Casarosa e il costumista Massimo Cantini Parrini.

I tre artisti, nominati rispettivamente per i lavori “È stata la mano di Dio”, “Luca” e “Cyrano” di Joe Wright, sono al centro dei collegamenti che Mestichelli cura per conto dei servizi commissionati dal TG5 e commentati dalla giornalista Anna Praderio. «Stanno accadendo cose bellissime in questi mesi: ci chiamano ovunque e noi rivendichiamo sempre le nostre origini ascolane» ci spiega il video maker dal Dolby Theatre, la sede della premiazione degli Oscar, che avrà luogo stanotte da Los Angeles. «Abbiamo creato una squadra di operatori bravi e pronti a partire per fare al meglio il proprio lavoro» aggiunge Mestichelli, ricordando l’importanza di una equipe che vanta 50 professionisti, molti dei quali attualmente presenti in Ucraina per raccontare attraverso le immagini il drammatico evolversi della guerra. «Questa esperienza, alla corte dei premi Oscar è decisamente tra le più emozionanti» afferma concludendo l’imprenditore ascolano, annunciando a breve in città l’apertura di una nuova e spaziosissima sede della Xentek, destinata ad allargarsi di pari passo con la fama e il lavoro di coloro che lavorano nell’azienda.

