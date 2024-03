ASCOLI - «Giovanni è a letto con l’influenza, con febbre piuttosto alta ma nulla di grave: si ferma solo per qualche giorno per rimettersi». Queste le parole della famiglia del maestro Allevi dopo le voci di un presunto annullamento del prosieguo dei suoi concerti. La rinuncia alla tappa tarantina di “Piano Solo Tour” aveva messo in fibrillazione l’esercito dei fans del compositore, musicista e direttore d’orchestra ascolano.

Nonostante la direzione del teatro della città pugliese fosse subito intervenuta avvertendo di aver rimandato il concerto per la sera del 30 aprile, in brevissimo tempo chiunque sia rimasto conquistato del talento di questo straordinario artista, colpito dal mieloma multiplo e attualmente intento ad affrontare una tourneè nei teatri d’Italia, ha dimostrato una seria preoccupazione, temendo che le sue condizioni di salute fossero peggiorate.

Anche se la malattia da cui è affetto Allevi, per sua stessa ammissione, non prevede una guarigione totale, l’artista ha affrontato con energia, coraggio ed entusiasmo i “live” in questo mese di ripresa, tutti caratterizzati da grande affluenza di spettatori, pieni di amore e ammirazione per il pianista, pronti a tributare un caloroso abbraccio al suo ritorno sul palco. « Oggi non l’ho sentito ma non credo che sia a rischio l’intero tour» ha detto il papà Nazzareno.