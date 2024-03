ASCOLI All’ultimo Festival di Sanremo aveva colpito l’Italia intera commuovendosi davanti alle telecamere parlando della sua malattia, dopo un lungo periodo di lontananza dalla musica. A meno di due mesi dal suo ritorno sulle scene, l’Arengo recupera il rapporto simbiotico con lui strappandogli eccezionalmente una data fuori dalle già annunciate tappe nel tour nei teatri. Accadrà la sera del 25 maggio, quando il pianista, compositore e direttore d’orchestra Giovanni Allevi suonerà per la sua città in un live per duemila spettatori nel salotto cittadino. Dopo aver tanto rincorso Russell Crowe, atteso l’11 luglio in veste di rocker, sempre in piazza del Popolo, il sindaco Marco Fioravanti ieri mattina ha annunciato che fosse necessario, quasi urgente, avere a casa uno dei simboli per eccellenza della cultura musicale proveniente da Ascoli.

Prima tappa nelle Marche

Il concerto cittadino, che anticipa le due tappe marchigiane già annunciate nel suo “Piano Solo Tour” - previste ad Ancona il 13 novembre e a Fermo il 13 dicembre - permetterà all’artista ascolano di tornare ad esibirsi nella sua terra dopo la battaglia contro il mieloma multiplo. «Apprendo con gioia immensa che tornerò in concerto nella mia adorata Ascoli: sarà un vero ritorno a casa, dopo aver camminato nelle impervie vie dell’inferno. Sento già l’abbraccio di un pubblico che ho sempre nel cuore» ha detto Allevi un volta avuta la conferma del concerto, attraverso un video mostrato durante la conferenza stampa tenuta dal primo cittadino, in cui il musicista ha confessato che si tratterà per lui di una vera “coccola”, circondato dalla bellezza senza tempo della calda architettura ascolana. Al momento dell’annuncio, il primo cittadino è apparso raggiante di poter accogliere il Maestro ancora in città, in compagnia del suo inseparabile pianoforte a coda.

La proposta

«Sappiamo ciò che ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo, ma con la forza, la tenacia e la resilienza che sono propri degli ascolani ha reagito e combattuto contro la malattia. Non vediamo l’ora di applaudirlo e abbracciarlo nella nostra piazza in un concerto che si preannuncia straordinario» ha confessato Fioravanti, annunciando di aver proposto il conferimento della cittadinanza onoraria al Maestro, che era stato testimonial quattro anni fa di Ascoli con un video per un brano inedito per la città. I biglietti per il concerto del 25 maggio potranno essere acquaistati oggi e domani fino alle 19.30 al botteghino di piazza del Popolo; dopodiché saranno in vendita nel circuito TicketOne.