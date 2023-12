Colosseo, pianoforte, ricci bianchi e ambiente: Giovanni Allevi torna dopo la malattia con Tomorrow. «Domani sarà un giorno più bello». GUARDA IL VIDEO

Il pianista ascolano Giovanni Allevi, Ambassador delle nuove generazioni nella lotta al cambiamento climatico alla Cop28, ha dedicato ai giovani un clip inedito girato a Roma durante la Youth4Climate davanti al Colosseo illuminato, proiettato oggi nel padiglione italiano.

«Nessuna paura. Il regalo più bello me lo state facendo voi»

Il brano si intitola Tomorrow ed è stato registrato durante il periodo di malattia da cui Allevi sta uscendo: «Non dobbiamo aver paura della nostra fragilità.

Una condizione dell’animo umano in cui ci si riconosce nei momenti di sconforto, ma che a partire dalle note di Tomorrow, si apre alla speranza di una soluzione, alla vittoria sui nostri draghi interiori». Un regalo a tutti i suoi fan e, in generale, a chi ama la musica e ha seguito con apprensione gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

«Il regalo più bello lo state facendo voi a me - ha scritto l'artista ascolano sul proprio profilo Instagram - grazie ai dolci e profondi pensieri con cui accompagnate il mio ritorno alla musica. Certo, nel video si intuisce la mia sofferenza: sotto il cappotto un busto molto stretto protegge la mia schiena, tra una ripresa e l’altra ho dovuto fermarmi e riposare, le dita, ancora, ogni tanto cedono. Ma altrettanto si intuisce il mio forte amore per la vita e per la musica, ed è questo ciò che conta. Che Tomorrow vi sia di ispirazione! Nell’attesa di incontrare di nuovo il pubblico palpitante dal vivo, vi saluto con tutto il mio affetto. Vostro Giovanni»

Guarda il video tratto dal canale ufficiale youtube di Giovanni Allevi

Cappello di lana a contenere i capelli ricci ora bianchi. Il sorriso e gli occhi, sognanti, sono sempre gli stessi. Rivedere e risentire Giovanni Allevi suonare il pianoforte fa bene al cuore, riappacifica l'anima di questi tempi.

Nel corso di questo importante evento internazionale è stato così svelato in anteprima il videoclip del brano, in cui il Maestro Allevi è immerso nella straordinaria cornice dei Fori Imperiali di Roma davanti al Colosseo. «Affinché domani ci sia una giornata più bella per tutti noi» questo è il significato intimo del pezzo. “Tomorrow” è una lenta e meditativa ballata per pianoforte solo in cui il tocco del Maestro raggiunge le corde più profonde dell'animo umano, perché per dirla con le parole dello stesso compositore filosofo.

Sul palco di Sanremo 2024

«Partendo dalle note di Domani, si apre alla speranza di una soluzione, alla vittoria sui nostri draghi interiori». Giovanni Allevi ha composto e registrato “Tomorrow” durante il difficile periodo di malattia che lo ha tenuto fuori dalle scene per quasi 2 anni, e attraverso le note meditative di questa ballata romantica, si riconnette oggi con milioni di fan in tutto il mondo. Già annunciato il suo grande ritorno dal palco dell'Ariston - si conferma nel suo canale youtube ufficiale - al prossimo Festival di Sanremo 2024.